Comuni: Viminale, al via corso-concorso per carriera segretario, domande entro il 14 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via la procedura per la sessione aggiuntiva della sesta edizione del corso-concorso pubblico "Co.A 6" per l'accesso alla carriera di segretario comunale, destinata a 223 borsisti e finalizzata all’iscrizione nella fascia iniziale dell’Albo nazionale di un ulteriore contingente di 172 segretari comunali. Lo si legge sul portale del ministero dell'Interno. L'avviso pubblico relativo alla procedura è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - quarta serie speciale "Concorsi ed esami" n. 73 di ieri, 14 settembre 2021, e consultabile anche sul sito web dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. Alla sessione aggiuntiva potranno partecipare coloro che hanno ottenuto il punteggio minimo di idoneità per l’ammissione alla sessione ordinaria del "Co.A 6" e non si sono collocati in posizione utile e, su domanda, gli idonei dei concorsi per l’accesso al terzo, quarto e quinto corso-concorso rimasti esclusi dalla frequentazione dei corsi di formazione, che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità e risultino ancora in possesso dei requisiti di accesso ai pubblici impieghi. (segue) (Rin)