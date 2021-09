Torino: Museo Egizio, Antonio Mario Ferrero entra nel Cda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata approvata oggi, in Consiglio regionale del Piemonte, la nomina di Antonio Mario Ferrero quale membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Museo delle antichità egizie di Torino, in sostituzione di Francesco Tiradritti. Nella stessa seduta, in sostituzione di Anna Maria Di Mascio, è stata designata una terna nel cui ambito il Consiglio di indirizzo della Fondazione Crt - Cassa di risparmio di Torino, nominerà un consigliere. La terna è composta da: Antonio Rinaudo, Alessandra Siviero e Valter Zanetta. Per il Consiglio di amministrazione della Associazione enoteca regionale di Ovada e del Monferrato è stata designata Stefania Olivieri. (Rpi)