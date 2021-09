Infrastrutture: Bellanova, prosegue l'impegno, già al lavoro per impegnare in legge Bilancio le risorse necessarie per Av/Ac Adriatica da Bologna a Lecce e Taranto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre siamo impegnati sui progetti di velocizzazione della linea Adriatica, abbiamo chiesto ad Rfi uno studio preliminare per l'Alta velocità/Alta capacità Adriatica da Bologna a Lecce e Taranto che Rfi sta concludendo. Appena ricevuto, avvieremo immediatamente l'interlocuzione con i territori coinvolti. Contestualmente siamo già al lavoro perché la prossima Legge di bilancio sia lo strumento per impegnare le risorse necessarie. Lo sottolinea la viceministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Teresa Bellanova, che aveva chiesto ad Rfi nello scorso mese di maggio un primo studio preliminare sulla fattibilità dell'Av/Ac Adriatica da Bologna a Lecce e Taranto, ormai in dirittura d'arrivo e che indicherà, negli scenari individuati da Rfi, con i rispettivi recuperi dei tempi di percorrenza e una prima valutazione della diversa sostenibilità economica e ambientale, anche i possibili interventi puntuali di velocizzazione della linea esistente con varianti in tratti più critici e quadruplicamento di alcune tratte. "Lo studio che vede impegnata Rfi ci aiuterà dunque, alla luce di indicatori precisi, a comprendere cosa comporti, per quante risorse e con quali impatti sia pure di massima, la realizzazione dell'infrastruttura. Intanto siamo già impegnati a individuare le risorse nella prossima Legge di bilancio. Nel frattempo", prosegue Bellanova, "già molti dei progetti in corso di realizzazione, dalla Napoli-Bari al potenziamento tecnologico dell'asse Napoli – Bari-Lecce/Taranto, da quello con caratteristiche di Av della direttrice Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia al raddoppio Pescara-Bari, alla velocizzazione adriatica con il potenziamento tecnologico Foggia-Bari-Brindisi, ridurranno i tempi di percorrenza verso il Mezzogiorno con una velocità di 200 e in alcuni casi 250 chilometri orari e permetteranno trasporti intermodali compatibili con i principali corridoi merci europei e i porti del Sud".(Com)