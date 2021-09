Calabria: Giovannini, da Agenzia Coesione ulteriori stanziamenti per potenziamento porti Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ricordo che, nell’ambito di fondi della Politica di Coesione, vengono destinate diverse risorse per il miglioramento, potenziamento, messa in sicurezza e valorizzazione dei porti e impianti portuali marittimi anche turistici”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, rispondendo a un’interrogazione in Aula a Montecitorio sulle iniziative volte al potenziamento delle infrastrutture destinate al diportismo in Calabria, anche al fine del rilancio dei collegamenti fra la costa e le aree interne. “In particolare, con specifico riguardo alla Regione Calabria – ha aggiunto – l’Agenzia per la Coesione territoriale ha comunicato di avere pubblicato in data 15/12/2016 un avviso pubblico per la selezione di interventi infrastrutturali nei porti di rilievo regionale ed interregionale, all’esito del quale sono stati individuati 8 progetti (riguardanti i porti di Isola Capo Rizzuto, Roccella Jonica, Cirò Marina, Cetraro, Scilla, Belvedere Marittimo, Tropea e Amantea), con un finanziamento complessivo pari ad oltre 38 milioni di euro. Inoltre, la medesima Agenzia – ha ricordato Giovannini – ha comunicato che sono stati previsti ulteriori stanziamenti, pari ad oltre 30 milioni di euro, per il potenziamento del Porto di Catanzaro Lido, per l’effettuazione di interventi di riduzione dei consumi energetici legati alle attività portuali e di approvvigionamento da fonti rinnovabili nel Porto delle Grazie di Roccella Jonica, per l’implementazione delle attività nautiche di tipo turistico e ricreativo nel porto di Crotone, nonché per il recupero e rifunzionalizzazione del waterfront del Comune di Roccella Ionica. Con particolare riguardo alle iniziative di competenza del ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, evidenzio che ho provveduto ad inviare ai presidenti delle Regioni una nota con la quale ho rappresentato la necessità di rendere coerenti gli strumenti di programmazione infrastrutturale di competenza statale con i quadri esigenziali regionali, attraverso la costituzione di singoli tavoli regionali di coordinamento”.(Rin)