Trasporti: Mura (Pd), lavoreremo ancora su continuità territoriale Sardegna (2)

- "Siamo arrivati tardi - ha sottolineato Mura - nonostante il Parlamento abbia sollecitato con progetti di legge. Due fatti amministrativi come una gara andata deserta e un trasferimento aziendale da una società ad un'altra negano il diritto fondamentale alla libera circolazione garantito dalla Costituzione, che nella nostra isola si traduce in mobilità via mare e via aria. Riguardo alla continuità territoriale aerea - ha aggiunto la parlamentare - ieri sera è stato fatto il decreto che la proroga perché altrimenti lo Stato sarebbe potuto incorrere in interruzione di servizio pubblico e qui sta la differenza e il motivo per cui è importante che la continuità territoriale marittima diventi un obbligo per lo Stato contenuto in una legge". (Rsc)