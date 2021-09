Imprese: Terna inaugura a Roma il nuovo asilo aziendale "MiniWatt"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terna ha inaugurato oggi "MiniWatt", il nuovo asilo aziendale realizzato a Roma presso la sede centrale del gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale. Alla presenza di Valentina Bosetti e Stefano Donnarumma, rispettivamente presidente e Amministratore delegato di Terna, è stata presentata la struttura che ospiterà fino a 23 bambini dai 6 ai 36 mesi. Un’iniziativa a sostegno della natalità e a supporto dell’occupazione femminile e dei giovani genitori che hanno la necessità di conciliare al meglio vita privata e lavoro. “Il nuovo asilo aziendale conferma la grande attenzione che Terna dedica ai bisogni e alle esigenze delle persone. È un’azione concreta di supporto alle famiglie, perché offriremo un valido sostegno nella cura dei figli e nelle scelte educative. Un’iniziativa che sposa totalmente i valori del nostro gruppo e che rappresenta un ulteriore passo in avanti verso il raggiungimento di nuovi e ambiziosi obiettivi di sostenibilità, driver strategico del business di Terna” ha dichiarato Valentina Bosetti, presidente di Terna. “L’inaugurazione del nostro nuovo asilo nido aziendale è un ulteriore segnale dell’attenzione di Terna verso i propri dipendenti e, in particolare, verso i colleghi con figli piccoli, che possono usufruire di una struttura all’avanguardia dal punto di vista sia pedagogico sia della sostenibilità ambientale. È grazie alle persone di Terna, e alle loro competenze tecniche e abilità, che sarà possibile realizzare un sistema elettrico sempre più efficiente, affidabile e decarbonizzato”, ha commentato l’Amministratore delegato di Terna, Stefano Donnarumma. (segue) (Com)