Abruzzo: Gdf, pescatore di frodo prima salvato e poi sanzionato

- Nella notte dell'11 settembre, in località denominata "Spiaggia Rocco Mancini" del comune di San Vito Chietino (Ch), militari dipendenti dalla Stazione navale della Guardia di finanza di Pescara, durante il servizio di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti lungo il litorale abruzzese, hanno dapprima salvato un pescatore di frodo e poi contestato allo stesso, l'esercizio abusivo della pesca subacquea in tempi vietati. La pattuglia delle Fiamme gialle appartenente al Reparto operativo aeronavale di Pescara avvistava un uomo in tuta da sub ed in possesso di varie attrezzature da pesca, risalire gli scogli. Nel tentativo di risalita per il soggetto scivolava battendo violentemente la testa sulle rocce perdendo così i sensi e procurandosi una ferita al capo con copiosa fuoriuscita di sangue. Grazie all'immediato intervento dei finanzieri di mare, il pescatore veniva fatto rinvenire e assistito fino all'arrivo dell'ambulanza. (segue) (Gru)