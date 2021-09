Salerno: M5s, fare chiarezza su fine ingloriosa di amministrazione uscente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cioffi, Provenza e Tofalo hanno aggiunto: "La verità è che la situazione dei conti è fallimentare e, nonostante l'intervento del nostro viceministro all'economia Laura Castelli con un gettito di 36 milioni di euro nelle casse comunali la situazione resta critica. Dopo cinque anni di governo la responsabilità di questa situazione economica dell'ente è del sindaco e della sua squadra di governo che, nell'ultimo anno, ha destinato ingenti somme per coprire le spese di alcuni settori in cui non si sono prodotti risultati rilevanti. Se queste persone dopo 30 anni sono un po' stanche, si riposassero a questo giro", concludono i parlamentari del Movimento 5 Stelle". (Ren)