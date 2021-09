Napoli: Muscarà (M5s), dispiace assenza Comune a seminario progetto 'bike to work'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grande partecipazione, questa mattina, da parte dei rappresentanti degli enti comunali al seminario organizzato nell'ambito della settimana della mobilità sostenibile. Un'iniziativa che ho fortemente voluto e il cui obiettivo è quello di aiutare i Comuni della Campania che ne hanno i requisiti, a realizzare progetti per partecipare al bando regionale per l'accesso ai fondi per promuovere il 'bike to work', ovvero l'utilizzo della bicicletta nei percorsi casa-lavoro. Si tratta di una legge regionale che prevede un finanziamento di 150mila euro l'anno per tre anni, cifra che potrebbe aumentare dopo la fase sperimentale del primo anno. Ringrazio l'architetto Enzo Russo, coordinatore di Fiab Campania, e le associazioni presenti per la collaborazione che continueranno a fornire per sensibilizzare all'utilizzo della bicicletta e di ogni mezzo di mobilità sostenibile in tutti i territori della Campania". Così la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Maria Muscarà, a conclusione dei lavori del seminario su "Bike to Work", tenutosi questa mattina nella sala Giancarlo Siani del Consiglio regionale della Campania: "Dispiace che il grande assente di oggi sia stato proprio il Comune di Napoli, città che dovrebbe essere in prima fila per iniziative di sensibilizzazione all'utilizzo di mobilità sostenibile, ma che continua a essere congestionata di auto e moto, con ricadute drammatiche sulla qualità dell'aria e sull'ambiente". (Ren)