Salerno: Cioffi (M5s), troppe chiacchiere su opere e al Tasso non c'è allaccio a fotovoltaico (2)

- Il parlamentare ha proseguito: "Sarebbe bello sapere dall'amministrazione comunale, che si spertica in proclami e promesse per il futuro, quali sono i risultati della programmazione del Paes. Si era promesso all'Unione Europea di ridurre entro il 2020 le emissioni di CO2 di oltre il 20 per cento. Ci siamo riusciti? Da quello che possono ammirare i salernitani con i loro occhi possiamo dire che i semafori a led non sono mai arrivati, né l'illuminazione pubblica a led, nessun accenno al piano delle colonnine elettriche di ricarica, all'impianto micro eolico. Per non parlare delle azioni volte al recupero energetico dai salti di pressione nell'acquedotto o della mancata manutenzione dell'impianto fotovoltaico da 515KW sul sito di compostaggio, che non funziona ormai da anni, o del car sharing elettrico tra Salerno ed i comuni della costiera amalfitana e dulcis in fundo nessun intervento sul risparmio energetico sulle scuole di competenza comunale. A cadenza quinquennale vengono presentati, in pompa magna, progetti mega galattici con tanto di render grafici che non diventano mai realtà". Cioffi ha concluso: "Che dire delle promesse di stanziamento di fondi per la città? Soldi che non arriveranno mai. Una volta terminate le elezioni, si spegneranno i riflettori (non a led) e tutto resterà una raffinata immagine grafica e l'esistente tornerà in stato di incuria e abbandono. Il Movimento 5 Stelle, al fianco di Elisabetta Barone sindaca, non permetterà che la storia si ripeta. Dobbiamo voltare pagina. I salernitani meritano di più, meritano la cura del bene pubblico". (Ren)