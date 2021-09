Sicurezza: Lamorgese su rave party, polizia non scortava ma monitorava

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il rave party al Lago di Mezzano, “”alcune ricostruzioni giornalistiche, nel riprendere un’espressione contenuta in un rapporto di polizia, hanno definito il dispositivo di monitoraggio" messo in atto rispetto ai camper "come una ‘scorta’: ora è ben noto che il termine, definito impropriamente nell’occasione, definisce un dispositivo di tutela ravvicinata di persone esposte al rischio, riguardando quindi una misura che ha finalità per niente attinenti, anzi opposte”, a quelle attuate nel caso specifico. Lo ha spiegato la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, in un’informativa in Aula a Montecitorio sul rave party al Lago di Mezzano.(Rin)