Sicurezza: Lamorgese su rave party, azione di forza era controindicata

- “Atteso l’elevato numero di soggetti coinvolti” al rave party, “tra cui anche minori, le caratteristiche dell’aerea e la consistente presenza di automezzi anche di grandi dimensioni, veniva valutato opportuno avviare da subito l’attività dissuasiva, ravvisando invece come controindicata un’azione di forza". Lo ha spiegato la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, in un’informativa in Aula a Montecitorio sul rave party al Lago di Mezzano.(Rin)