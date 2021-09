Abruzzo: Marcozzi (M5s), aiuti alle imprese della Regione ancora fermi al palo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il capogruppo del Movimento cinque stelle in regione Abruzzo, Sara Marcozzi, "l'immobilismo e l'inerzia della Giunta Marsilio continuano a creare problemi enormi al tessuto economico abruzzese. Ci sono 10 milioni di euro destinati al sostegno per le micro, piccole e medie imprese abruzzesi ancora fermi al palo. Il provvedimento, infatti - si legge in una nota -, dopo l'approvazione in Consiglio regionale, è bloccato in qualche cassetto della Regione, versa in uno stallo totale e nessun esponente del centrodestra ha ancora avuto il buongusto di dare spiegazioni al riguardo. Si tratta della perfetta fotografia di questi due anni e mezzo di governo regionale targato Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia: leggi inapplicate per mesi e mesi nel silenzio degli esponenti di maggioranza, tanto bravi a fare vuota propaganda elettorale sui social quanto incapaci di rendere effettivi i provvedimenti che il Consiglio approva". L'esponente del M5s commenta una lettera firmata dalle sezioni regionali di Casartigianati, Claai, Cna ,Confapi, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti. Il testo delle Associazioni di categoria riguarda la mancata applicazione della legge regionale del 18 maggio "Misure a favore delle micro, piccole e medie imprese, con particolare riguardo al settore della ristorazione, a quello turistico-alberghiero, alle filiere ad essi correlate operanti sul territorio della Regione Abruzzo nonché a favore delle imprese che hanno subito restrizioni previste per le 'zone rosse' per effetto delle ordinanze del presidente della Regione". "Il testo - spiega Marcozzi - parlava esplicitamente di disposizioni urgenti e di un limite di 15 giorni a disposizione della Giunta per provvedere 'alla riprogrammazione delle risorse e alla definizione degli strumenti più efficaci a dare una risposta alle esigenze di liquidità'. Un tempo che non è minimamente stato rispettato, tanto che le imprese sono ancora in attesa". (segue) (Gru)