Salerno: Cioffi (M5s), troppe chiacchiere su opere e al Tasso non c'è allaccio a fotovoltaico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ricomincia la fiera dei verbi coniugati al futuro, dei grandi progetti e dei milioni di euro che arriveranno, ma dove sono i risultati della programmazione Paes? Da 6 anni gli alunni, il personale scolastico e la dirigenza della scuola secondaria di primo grado "Tasso" di Salerno attendono che l'impianto fotovoltaico,realizzato nel 2015 nell'ambito del Paes, entri in funzione". Così il senatore del Movimento 5 Stelle, Andrea Cioffi: "Cosa manca? L'allaccio. Sembra assurdo, ma è così. L'impianto alberga sui tetti della scuola da sei anni e non è mai entrato in funzione, risulta ormai obsoleto e sicuramente non utilizzabile senza una revisione preventiva per conoscere quali parti ammalorate sono da sostituire prima di un eventuale allaccio alla rete". Cioffi ha proseguito: "Soldi ed energia elettrica sprecati. Una delle numerosissime inerzie amministrative che i salernitani sono costretti a subire da oltre vent'anni a questa parte. Come il Piano Energetico Comunale che è stato approvato nove anni fa ma non è stato quasi mai attuato. Il Piano Attuazione Energia Sostenibile è stato approvato nel 2012 ma non vi è seguita nessuna azione (escluso il parco fotovoltaico di Monte di Eboli)". (segue) (Ren)