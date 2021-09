Napoli: Maresca, serve visione moderna sui trasporti, puntare su air mobility

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il tema della mobilità è un tema fondamentale del nostro programma elettorale. Stiamo lavorando per mettere a sistema un nuovo asset che convogli il trasporto marittimo, aereo, quello su ferro e su gomma in un organismo misto individuando le professionalità manageriali migliori per gestire i servizi con una visione moderna. Penso all' air mobility: immaginare per Napoli la possibilità di trasporto senza conducente per tratti brevi, non deve essere qualcosa di scandaloso. Proviamo a farlo per la consegna merci. Pensare all'impiego di nuove tecnologie per migliorare la qualità della vita dei napoletani, anche in termini di efficienza dei servizi, è davvero possibile". Così Catello Maresca, candidato sindaco del centrodestra a Napoli. (Ren)