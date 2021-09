Vaccino: Sardegna, 67,5 per cento della popolazione ha completato ciclo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 1.079.242 le vaccinazioni anti-Covid fra doppia dose e monodose, cifra corrispondente al 67,5 per cento della popolazione complessiva (circa 1,6 milioni) e all'84,4 per cento dell'obiettivo di copertura vaccinale con gli over 12. I dati fotografano una Sardegna non lontana dall'immunità di gregge, un obiettivo che l'Ats si propone di perseguire con eventi come quello in programma sabato 18 settembre con una giornata di vaccinazioni in piazza Garibaldi a Cagliari. Dai dati emerge i protagonisti delle oltre 10mila vaccinazioni al giorno sono i giovani. Il 72.5 per cento dei giovanissimi fra i 12 e i 19 anni hanno ricevuto la prima dose e il 45 per cento ha fatto anche il richiamo. Sale al 78 per cento la percentuale dei vaccinati tra i 20 e i 29 anni (65,9 per cento con due dosi), mentre sono il 72,4 per cento i 30-39enni che hanno ricevuto almeno una dose (60,9 per cento due dosi). Negli hub vaccinali si rivedono anche gli over 80 (88,1 per cento prima dose e 86,3 per cento due dosi) e i 50-59enni (80 per cento una dose e 74,7 per cento con anche il richiamo). La fascia di cittadini tra i 40 e i 49 anni va a rilento: è ferma al 75 per cento con una dose e al 67,9 per cento con due dosi , mentre i 60-69enni con due dosi sono l'83 per cento e i 70-79enni l'87,6 per cento. (Rsc)