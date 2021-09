Molise: il 27 settembre seduta monotematica Consiglio regionale sui problemi della Sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A conclusione delle risultanze dei lavori della conferenza dei capigruppo del Consiglio regionale del Molise, che si è svolta nella serata di ieri, il presidente Micone ha deciso di fissare per il prossimo 27 settembre, alle 10:30, la seduta dell'Assise da dedicare unicamente alle tematiche sanitarie. Mentre per il successivo 5 ottobre, ci sarà una seduta ordinaria nella quale l'Assemblea sarà chiamata ad esaminare le due proposte di legge sul riassetto dei sistemi regionali del commercio e dell'artigianato, nonché gli atti rogatori e di indirizzo proposti dai diversi Consiglieri e in giacenza, come da ordine cronologico di presentazione.(Gru)