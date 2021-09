Roma 2021: Gasparri (FI), giochini Calenda dimostrano che è con acqua alla gola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Calenda disperato per la sua irrilevanza, dopo essere stato con Montezemolo, Monti, Renzi, il Pd, con se stesso e con molti altri, dimostrandosi il peggiore dei politicanti, invoca Bertolaso vice sindaco. L'uomo che il centrodestra attraverso Berlusconi ha proposto come sindaco di Roma, che certamente non farebbe la controfigura di uno come Calenda, che con questa affermazione dimostra di essere con l'acqua alla gola". Lo afferma in una nota il senatore Maurizio Gasparri commissario romano di Forza Italia. "Non andrà a nessun ballottaggio, cerca il settimo o l'ottavo approdo per la sua fallimentare carriera di politicante. Quindi il voto dato a lui è un voto sprecato. Inutile che ammicchi al centrodestra, fa il parlamentare europeo con il Pd che ha utilizzato e tradito. Pertanto Calenda sarà cancellato al primo turno ed è inutile che faccia questi pietosi giochini. Calenda stai calando e sarai eliminato", conclude Gasparri.(Com)