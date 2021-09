Abruzzo: Marcozzi (M5s), aiuti alle imprese della Regione ancora fermi al palo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marcozzi prosegue: ""Eppure il Movimento cinque stelle aveva fatto la propria parte con responsabilità anche in quell'occasione, rinunciando a ogni forma di ostruzionismo per arrivare a un testo che consentisse lo stanziamento di risorse fresche in tempi brevi. Abbiamo tenuto un comportamento assai diverso da quello che ha da sempre Fratelli d'Italia nei confronti del governo nazionale. Invece di sbraitare nelle piazze e sulla stampa slogan buoni per il consenso ma inutili per le tasche degli abruzzesi, abbiamo agevolato l'iter della legge con un approvazione unanime nello spazio di poche ore. Purtroppo però, in Abruzzo la lentezza della Giunta blocca ogni forma di sostegno. Per questo voglio unirmi al grido di allarme lanciato dalle Associazioni, nella speranza che serva a svegliare regione Abruzzo, così da dare un sostegno concreto a tutto il tessuto economico del nostro territorio. Ma rimane gravissimo - conclude la rappresentante pentastellata - che, a distanza di oltre due anni dall'insediamento e con l'emergenza Covid che ha ancora ripercussioni sulle casse delle imprese, la Giunta non sia in grado di portare a termine il proprio dovere senza che prima arrivino denunce pubbliche a smuovere la propria inerzia". (Gru)