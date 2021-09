Napoli: Maresca, insieme per progetto, pronti a dedicarci alla città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi crediamo fortemente in questo progetto, perché siamo napoletani, amiamo questa città e perché abbiamo deciso di affrontare un percorso comune. Abbiamo un unico cuore e una comune sensibilità, quella di voler fare le cose, farle con serietà e farle per Napoli. Noi non abbiamo nulla da chiedere alla politica, vogliamo solo dare, e la presenza qualificata dei candidati di Napoli Capitale lo dimostra. Con un autentico spirito di servizio vogliamo dedicarci alla città, questa è la nostra garanzia di successo e le persone comprenderanno il nostro progetto e sapranno riconoscere le differenze. Noi siamo pronti". Lo ha dichiarato le parole di Catello Maresca, candidato sindaco di Napoli per il centrodestra alla presentazione della lista Napoli Capitale.(Ren)