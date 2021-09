Salerno: M5s, fare chiarezza su fine ingloriosa di amministrazione uscente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sorprende la difesa d'ufficio del megafono dell'amministrazione uscente che nella sua duplice veste, difende l'operato dell'amministrazione comunale indicando un provvidenziale intervento del figlioccio della dinastia. Non ci stupisce che i salernitani siano disorientati davanti a tutto questo chiasso. È giunto il momento di far chiarezza, per rasserenare il clima e ristabilire l'ordine delle cose". Lo hanno dichiarato in una nota i parlamentari salernitani del Movimento 5 Stelle, Andrea Cioffi, Nicola Provenza e Angelo Tofalo, che hanno replicato alle dichiarazioni sul bilancio della deputata e assessore Avossa. "L'onorevole, il cui primo atto, è stato quello di mantenere il doppio incarico, scavando fra le macerie di un'amministrazione fallimentare, quando trova un dato apparentemente positivo, prova a incantare i cittadini salernitani". (segue) (Ren)