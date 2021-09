Napoli 2021: Maresca, io uomo d'ordine, rispetto per le regole né di destra né di sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Destra o sinistra? Sono un uomo d'ordine. Sono per i principi che si basano sul rispetto delle regole. Dovrebbe essere una regola universale, non so se di destra o di sinistra. Anche la cultura e l'attenzione per gli ultimi storicamente vengono considerati appannaggio della sinistra, ma io la solidarietà l'ho sempre praticata". Lo ha detto Catello Maresca, candidato sindaco del centrodestra a Napoli, durante un forum organizzato dal quotidiano il Mattino. (Ren)