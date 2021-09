Violenza donne: picchia moglie con asta di metallo, un arresto a Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della compagnia di Napoli hanno arrestato un 46enne, già noto ai militari, per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni. I militari, prontamente allertati, si sono recati all’ospedale Pellegrini dove era presente una 44enne che, colpita al volto con un'asta metallica, riportava un trauma facciale con prognosi di 15 giorni. All'interno della struttura ospedaliera era presente anche il marito che, alla vista dei militari, si è dato alla fuga. Il 46enne è stato rintracciato e fermato poco dopo nella sua abitazione ed è in attesa di giudizio. La donna ha raccontato agli inquirenti numerosi episodi di violenza tra le mura domestiche. Sarà seguita all’interno di un centro anti violenza. (Ren)