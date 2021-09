Napoli 2021: Sarracino (Pd), non consentiremo la rissa, città più a sinistra d'Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fondamentale è come fare la campagna elettorale parlando dei problemi di Napoli - prosegue Sarracino - perché si sta sottovalutando quello che è avvenuto in questi mesi a livello nazionale. In città siamo apripista con la polarizzazione del voto, da una parte il campo democratico dall'altro quello sovranista. Il Pd auspica questa politicizzazione perché diventano più chiare le differenze tra noi e la destra. Ho letto un editoriale simile a quello di Musi già un anno fa per le regionali quando si diceva che l'affluenza sarebbe stata molto bassa. Vedremo come finirà la vicenda delle liste di Maresca ma sostengo che l'affluenza sarà più alta di 5 anni. Ci sono 4 candidati all'altezza della sfida e ovviamente credo che Manfredi sia quello giusto. I napoletani hanno capito che queste sono le elezioni più importanti degli ultimi 30 anni dove costruiremo un nuovo ciclo politico per la città. Vogliono partecipare e decidere sul loro futuro. A me pare che questa sia la città più a sinistra d'Italia. Se vediamo le ultime elezioni di Camera e Senato tra le 'zone rosse' con Pd e M5s c'è la Campania come territorio dove si vince. Questo accade perché c'è una nuova sinergia e sarà il campo democratico verso le prossime elezioni politiche con Letta e Conte da una parte e dall'altra Meloni e Salvini". (Ren)