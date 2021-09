Imprese: da Unicredit finanziamento da 1,5 milioni di euro a sostegno di AorticLab

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unicredit ha perfezionato un’operazione di finanziamento da 1,5 milioni di euro a sostegno di AorticLab, startup innovativa in ambito biomedicale con sede a Colleretto Giacosa, per le spese legate ai progetti di sviluppo di dispositivi biomedicali. Lo rende noto un comunicato stampa. I fondi messi a disposizione di AorticLab da parte di Unicredit, nello specifico, consentiranno alla Società torinese di realizzare un progetto del costo complessivo di 15 milioni di euro, focalizzato su sviluppo e realizzazione di due dispositivi: Embrace, filtro antiembolico transcatetere, e Gemini, sistema ad ultrasuoni per il recupero funzionale delle valvole cardiache, utilizzabili sia singolarmente che congiuntamente, che consentono di migliorare la sicurezza e l’efficacia dall’impianto di protesi valvolari Tavi (Transcatheter Aortic Valve Implantation) e di migliorare le caratteristiche funzionali della valvola aortica nativa affetta da steno-insufficienza o delle bioprotesi aortiche. AorticLab è una startup innovativa costituita nel 2016 dedicata allo sviluppo, produzione e vendita di apparecchiature e dispositivi per il trattamento di patologie cardiovascolari, organi artificiali, presidi medico chirurgici e apparecchiature scientifiche ed altri prodotti in genere per uso medico sanitario. (segue) (Com)