Antimafia: Endrizzi (M5s), operazione Trieste dimostra presenza dello Stato

- "Plaudo alla magistratura e alla Dia unitamente alla Guardia di finanza per la brillante operazione antimafia condotta dalla Dda di Trieste. Se da una parte questo dimostra la forza e la presenza dello Stato, dall'altra parte ci indica come necessario che il contrasto alle mafie sia patrimonio della società civile del Veneto e del Friuli Venezia Giulia". Lo afferma in una nota Giovanni Endirizzi membro M5s della commissione Antimafia. "Dobbiamo fare massima attenzione al reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso, una pratica antica che denota il salto di paradigma per le mafie nelle nostre zone. Ad oggi eravamo a conoscenza di infiltrazioni economiche, silenziose, mascherate da cointeressenze allettanti, ma questo 'salto di qualità' con minacce dirette agli ambulanti, al tessuto economico medio piccolo è preoccupante. Lo possiamo contrastare solo denunciando, sempre e senza indugio. Se lasciamo che un estorsione vada a buon fine significa consegnare il territorio alla violenza mafiosa. Denunciando invece, mettiamo in campo la forza dello Stato. La politica, inoltre, in questo momento deve farsi trovare pronta, in certi ambienti si deve smettere di minimizzare ma guardare in faccia questa grave problematica ed essere compatti nel respingerla", conclude Endrizzi. (Com)