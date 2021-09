Napoli 2021: Iovino, M5s prima forza politica in città, dato che non ci sorprende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non sorprendono gli ultimi sondaggi che danno il Movimento 5 Stelle come prima forza politica a Napoli. Un dato che abbiamo avuto modo di percepire attraverso l'entusiasmo dei cittadini che stiamo incontrando ogni giorno. Il progetto che abbiamo costruito assieme a Gaetano Manfredi per amministrare Napoli ha una visione di crescita che guarda ai prossimi 30 anni e questo la gente lo ha capito. In questi giorni di campagna elettorale abbiamo costruito un rapporto diretto con i cittadini, a partire dal nostro presidente Giuseppe Conte, che nell'ultima visita a Napoli ha voluto fermarsi ad ascoltare le istanze di chiunque gli chiedesse una mano tesa". Lo dichiara il deputato del Movimento 5 stelle e responsabile regionale per i rapporti interni Luigi Iovino, commentando i risultati del sondaggio elaborato da Ipsos per il Corriere della sera. "Vogliamo fare di Napoli – prosegue Iovino - una città che non abbia nulla da invidiare alle grandi metropoli europee. Non un sogno, ma un obiettivo che possiamo realizzare lavorando da squadra con tutte le realtà rappresentative della città e approfittando di ogni singolo centesimo dei fondi del Pnrr. Puntiamo a creare una città in cui i nostri giovani siano formati per essere all'altezza delle nuove professioni e delle sfide del futuro. Una città che esca dall'isolamento istituzionale e che lavori in piena sinergia con i governi regionale e nazionale". (Ren)