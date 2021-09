Scuola: Floridia, a dicembre pronto portale per mobilità sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho fatto realizzare un portale per educare le giovani generazioni alla mobilità sostenibile, e dare degli strumenti ai docenti per poterlo fare. Questo portale permetterà alle scuole di conoscere i flussi della propria popolazione scolastica, e quindi essere un interlocutore del Comune e consapevole dei propri dati: saprò quale percentuale di studenti viene da una parte della città e potrò segnalare quali linee urbane implementare o aumentare, e allo stesso potrò spiegare e suggerire ai ragazzi percorsi di mobilità dolce come le piste ciclabili". Lo ha Barbara Floridia, sottosegretario all’Istruzione, ospite di "Timeline" su Sky Tg24. "A giorni - ha aggiunto - questa piattaforma sarà testata con delle scuole campione, che volontariamente parteciperanno per collaudarla, dopodiché speriamo entro dicembre di poterla renderla utilizzabile per tutti". (Rin)