Campania: Cantalamessa (Lega), fermare escalation di violenza a Torre Annunziata (Na)

- "L'agguato in pieno giorno davanti alla chiesa a Torre Annunziata denota un grado di strapotere della criminalità organizzata così disinibito che raramente si era visto prima. Eppure, oltre le dichiarazioni di circostanza, chi ha proposto qualcosa di concreto per la città? Nel frattempo l'escalation di violenza e sangue a Torre Annunziata porta la firma di giovani boss che si fanno chiamare "il gruppo dei pedofili". Lo ha dichiarato il deputato campano Gianluca Cantalamessa, capogruppo Lega in Commissione Bicamerale Antimafia: "Il degrado culturale sta sconfinando e i modelli per le nuove generazioni sono al contrario. Non c'è più tempo da perdere. La mozione a mia prima firma con la quale chiediamo di destinare 2 mld di euro per le politiche dell'antimafia, oltre ad una proposta di legge che intende abbassare l'età imputabile a 12 anni a tutela dei giovanissimi per dare un segnale educativo e perché troppo spesso sfruttati dalla criminalità in quanto minori, sono solo alcune delle soluzioni che la Lega ha presentato e continua a presentare per dare risposte concrete ai problemi che hanno i cittadini tutti i giorni". (Ren)