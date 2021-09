Piemonte: al via blocchi anti smog in 76 Comuni, stop ai diesel Euro 3 e 4

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entrano in vigore oggi, mercoledì 15 settembre, in Piemonte, le misure straordinarie previste nella stagione invernale per la qualità dell’aria, secondo un piano concordato con il Ministero dell’Ambiente, a seguito della sentenza di condanna della Corte di Giustizia europea per gli sforamenti dei valori limite del PM10. Saranno valide fino al al 15 aprile 2022. Le misure sono descritte nelle ordinanze emanate dai sindaci dei Comuni interessati. Per quanto riguarda il traffico veicolare le limitazioni strutturali riguardano 76 comuni (tutto l’agglomerato di Torino, comuni della zona di pianura e collina con una popolazione superiore a 10 mila abitanti) e veicoli con motore Diesel Euro 3 ed Euro 4, per il trasporto di persone e merci. Da oggi, infatti, per questi veicoli scatterà lo stop alla circolazione, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle 18:30 (orario esteso dalle 8:00 alle 19:00 per i Comuni della Città metropolitana di Torino). (segue) (Rpi)