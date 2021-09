Piemonte: al via blocchi anti smog in 76 Comuni, stop ai diesel Euro 3 e 4 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 30 luglio è attivo in Piemonte il sistema Move-In, piattaforma ad adesione volontaria che, attraverso l’installazione di una scatola nera (black box), monitora la percorrenza dei veicoli nei territori soggetti alle limitazioni A tutt’oggi dei 76 comuni interessati dalle limitazioni strutturali, 74 hanno già aderito al sistema (allegato 2); tre gli operatori con i quali al momento è possibile stipulare in Piemonte il contratto di adesione al sistema; più di 400 agenti di Polizia Locale finora accreditati dalle rispettive amministrazioni locali per effettuare i controlli. In forte crescita, soprattutto nella scorsa settimana, il numero di utenti registrati sulla piattaforma. L’adesione al servizio può avvenire in ogni momento dell’anno. A ogni veicolo che aderisce su base volontaria al servizio, viene assegnato un tetto massimo di chilometri che possono essere percorsi annualmente sull’intero territorio dei comuni che hanno aderito al sistema, eccezion fatta nelle giornate in cui vigono le limitazioni emergenziali. I chilometri saranno rilevati tutti i giorni dell’anno, quindi festivi compresi, 24 ore su 24. Raggiunto il tetto massimo dei chilometri assegnati, il veicolo non potrà più circolare nelle aree soggette a limitazioni fino al termine dell’anno di adesione al servizio. Per controllare i chilometri residui si può scaricare una app oppure collegarsi al sito web. (Rpi)