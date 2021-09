Napoli 2021: Sarracino (Pd), non consentiremo la rissa, città più a sinistra d'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se la campagna elettorale si basasse sul confronto tra posizioni differenti, ma in modo sereno, sarebbe perfetto. Ieri si è palesata la volontà della rissa e noi come Pd non lo consentiremo, se questo è il clima". Così il segretario provinciale del Pd, a Napoli, Marco Sarracino intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. "Le parole della destra su Manfredi sono incomprensibili - continua Sarracino - l'errore è in casa loro perché hanno sbagliato a presentare le liste. C'è stato un problema organizzativo ma dietro c'è un errore politico e posso testimoniarlo come forza politica che 5 anni fa ha commesso degli errori. Questa volta il Pd ha risolto prima i problemi politici e poi quelli organizzativi. Ci siamo candidati sapendo chi fossero i nostri avversari. È evidente che oggi c'è un tema con forze politiche che non partecipano alle elezioni, in attesa del parere del Consiglio di Stato, ma noi siamo in campo". (segue) (Ren)