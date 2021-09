Sardegna: visita comandante Gdf interregionale Italia centrale al Roan di Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale di Corpo d'armata Andrea De Gennaro, comandante interregionale dell'Italia Centrale della Guardia di finanza, si è recato in visita presso il Reparto operativo aeronavale di Cagliari. L'alto Ufficiale del Corpo è stato accolto dal Comandante del Roan, colonnello Alessandro Bucci, insieme ai comandanti della Sezione aerea di Elmas, della Sezione operativa navale di Alghero e ad una rappresentanza di ufficiali, ispettori e militari in servizio alla sede. Dopo il tradizionale saluto di benvenuto, il colonnello Bucci ha tracciato un quadro dettagliato dei risultati operativi conseguiti, descrivendo le peculiarità della Sardegna nonché le principali fenomenologie economico-finanziarie che caratterizzano il mare e il territorio rivierasco. Il generale De Gennaro ha espresso parole di apprezzamento e gratitudine alle Fiamme gialle del comparto aeronavale sia per la dedizione che per il costante l'impegno assicurati nello svolgimento del servizio, elogiando l'operato delle donne e degli uomini per i risultati ottenuti nei diversi settori istituzionali e per la vicinanza ai cittadini, soprattutto nel delicato periodo che sta attraversando il Paese. De Gennaro ha concluso l'incontro con la visita alla Sezione operativa navale di Sant'Antioco, raggiunta a bordo della moderna vedetta "V.7006", di recente assegnata alla Stazione navale di Cagliari. (Rsc)