Sardegna: alluvione Bitti, 1,5 milioni di euro per interventi di ripristino idraulico e idrogeologico (2)

- Con 400 mila euro invece si eseguirà il ripristino del fondo del canale nella parte alta del paese, e la messa in sicurezza delle sponde con la pulizia dal materiale detritico vicino alle abitazioni. "Con la demolizione della copertura inclinata in calcestruzzo del secondo imbocco del canale e l'apertura di un tratto di circa 20 metri si procederà di fatto allo stombamento del canale", spiega ancora il presidente. Con altri tre interventi da 200 mila euro l'uno si procederà poi al ripristino e alla messa in sicurezza di altre zone di Bitti. A Funtana e Josso, sulla strada statale 389, si interverrà sulla condotta di attraversamento stradale e verrà fatta una canalizzazione verso il canale esistente. Il versante verrà sistemato a monte con gradonatura; la strada verrà consolidata e ripristinata, inoltre verrà realizzato un muro in cemento armato di protezione della sede stradale dalla possibile caduta di massi. Con ulteriori 200 mila euro verrà fatto un intervento nella parte a sud del paese, dove oltre alla pulizia avverrà la demolizione delle parti residue del vecchio canale con il ripristino della funzionalità idraulica dell'alveo. Infine sul lato nord ovest con altri 200 mila euro, è prevista assieme alla pulizia, anche la realizzazione di briglie di trattenuta del materiale detritico trasportato dalla corrente e di muri per la messa in sicurezza della strada. "Siamo coprotagonisti assieme ad altri soggetti, che porteranno avanti altri lavori e avranno a disposizione altre risorse, degli importanti interventi previsti a Bitti - conclude Guiso -. Il tutto nasce dal coordinamento della Protezione civile nazionale, con una progettazione che guarda soprattutto alla prevenzione dei fenomeni legati al rischio idrogeologico. Per questo è importante la tempistica con cui si sta intervenendo, e per la quale abbiamo lavorato assiduamente, come Consorzio, per ridurre al minimo il periodo che ci separa dall'avvio dei lavori effettivi". (Rsc)