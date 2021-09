Bologna 2021: Lepore, spero coalizione che mi sostiene ci porti a politiche 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo scelto un motto per la nostra campagna elettorale, cioè 'Bologna è la città più progressista e democratica d’Italia'. Ho scelto questa parola, progressista, ascoltando diversi sindaci europei: credo che attorno all’obiettivo di avere una città progressista possiamo avere un punto alto d’intesa, ed effettivamente abbiamo la coalizione politica più larga del Paese. "In altre città ci sono più liste, ma da noi ci sono più partiti e movimenti politici insieme: questo per dire che siamo riusciti a trovare una sintesi, e auspico che questa possa essere la coalizione che ci porti anche alle politiche del 2023. Si può fare un lavoro, si può ripartire, e non bisogna affatto dare per scontato che il centrodestra abbia già vinto le elezioni politiche nazionali, anche perché credo che a breve perderà tutte le grandi città nazionali". Lo ha detto a Sky Tg24 Matteo Lepore, candidato sindaco di Bologna per il centrosinistra, ospite di "Start". "A Bologna con Giuseppe Conte, con il quale abbiamo fatto diversi incontri, e il M5s c’è un ottimo rapporto: avranno un ruolo importante nel progetto di governo, e credo che senza i Cinque stelle sarebbe difficile oggi pensare alla coalizione più progressista d’Italia. E’ una strategia anche politica, un obiettivo che ci siamo dati", ha aggiunto Lepore.(Rin)