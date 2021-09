Salerno: Tofalo (M5s), grazie a carabinieri per operazione anti droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio esprimere il mio più profondo apprezzamento ai Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno protagonisti oggi di una di un'importante operazione antidroga, smantellando un'organizzazione criminale tanto estesa quanto strutturata e spietata, in grado di fatturare milioni di euro l'anno sulla pelle di migliaia di giovani e meno giovani assuntori". Così il deputato M5s Angelo Tofalo in una nota: "A Salerno, come dimostra l'operazione Porta a Porta di oggi, siamo in totale emergenza ed ecco che l'azione di contrasto a questo fenomeno, portata avanti dai militari dell'Arma in maniera sempre più decisa e costante assume un significato sempre più alto- A loro rivolgo i sensi di tutta la mia gratitudine e, sono certo dell'intera comunità salernitana". (Ren)