Napoli: Europa Verde, da Maresca dichiarazioni deliranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono dichiarazioni deliranti quelle di Maresca che a De Magistris è sicuramente più vicino lui che Manfredi dato che il proprio comportamento come uomo delle istituzioni risulta scadente già in questa fase di campagna elettorale. Liste escluse e comunicazione di bassa lega basata soltanto su attacchi al suo 'nemico' politico o su sentimenti facili sono un assaggio di quella che l'eventuale amministrazione Maresca potrà portare a Napoli, un'amministrazione che vedrebbe ancora a capo un altro ex magistrato, proprio come quel De Magistris da lui attaccato e a cui è stato legato in passato". Così in una nota Fiorella Zabatta presidente nazionale di Europa Verde: "Maresca è la dimostrazione pratica che troppi magistrati, quando scendono in politica, vengono sopraffatti da un delirio di onnipotenza preoccupante. La mancanza di lucidità del candidato sindaco di destra, le parole inquietanti e sopra le righe sono pericolose per Napoli, dopo 10 anni di gestione fallimentare sarebbe scellerato lasciare un altro magistrato convinto di essere Masaniello a governare Napoli. Con il suo comportamento Maresca danneggia anche l'immagine della magistratura che non è rappresentata da uomini di tale caratura". (Ren)