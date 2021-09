Sardegna: 844 focolai di Blue tongue, arrivano 2,5 milioni di euro per ristori ad allevatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due milioni e mezzo di euro per ristorare i danni della Blue tongue. La Giunta regionale ha stanziato le prime risorse per venire incontro alle aziende ovicaprine colpite dalla diffusione del morbo. Lo ha annunciato in mattinata l'assessore all'agricoltura Gabriella Murgia sentita in audizione presso le commissioni Sanità e Attività produttive riunite in seduta congiunta. I fondi risarciranno gli allevatori per i capi morti e per la perdita di reddito. L'assessore Murgia ha anche chiarito che la Regione non potrà acquistare prima di sei mesi i repellenti necessari per le disinfestazioni negli ovini: "Manca la base giuridica - ha detto - che ci consente di mettere a bilancio un'operazione di questo tipo". In mattinata, le Commissioni consiliari hanno sentito anche il commissario dell'Ats Massimo Temussi, il direttore dell'assessorato alla Sanità Marcello Tidore, il direttore dell'Istituto zooprofilattico Giovanni Filippini e il direttore del dipartimento Prevenzione dell'Ats Francesco Sgarangella. (segue) (Rsc)