- "Oggi abbiamo siglato un patto da 160 milioni per 49 interventi nei territori colpiti dal sisma del 2016". Lo rende noto su Twitter la ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna. "Spero che questo ci aiuti a cancellare una frase che abbiamo sentito troppo spesso 'lo Stato non c'è, ci ha abbandonato'. Lo Stato oggi c’è, siamo al fianco dei cittadini", aggiunge la ministra. (Rin)