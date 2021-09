Napoli: via libera a esenzione pedaggio in tangenziale tra Capodimonte e Fuorigrotta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune ha fatto sapere che "per poter usufruire dell'agevolazione tariffaria, valida solo per le autovetture, è necessario che gli interessati all'esenzione compilino un apposito modulo di autocertificazione da inviare telematicamente all'indirizzo mail info@tangenzialedinapoli.it. Ai possessori di Telepass registrati non saranno addebitati, o verranno successivamente stornati, i transiti oggetto di esenzione. Coloro che non sono possessori di sistemi di telepedaggio dovranno registrare al momento dell'autocertificazione il numero di targa del proprio veicolo, scaricando l'apposito modulo dal sito di Tangenziale. Il passaggio deve avvenire esclusivamente nella pista Telepass. Le informazioni e i moduli per l'attivazione delle esenzioni sono disponibili sul portale di Tangenziale di Napoli www.tangenzialedinapoli.it". (Ren)