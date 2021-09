Imprese: Intesa Sanpaolo, 15.983 aziende che impiegano 145.196 addetti in filiera pelle (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il settore Pelletteria e Calzature rappresenta un comparto molto importante per il Sistema moda italiano grazie alla vivace iniziativa imprenditoriale, che ha portato alla creazione di numerose imprese di piccole e medie dimensioni, specializzate in specifiche attività di filiera, che coprono l’intero processo produttivo, dalle materie prime al prodotto finito (approvvigionamento materiali, componenti, accessori, produzione di macchinari, modellisti e stilisti), e alla presenza di alcuni grandi player. Rispetto alle dimensioni aziendali gli addetti del settore sono così distribuiti: 43 per cento in imprese di piccole dimensioni, 25 per cento nelle imprese di medie dimensioni, 24 per cento nelle microimprese e solo il restante 7,3 per cento in imprese di grandi dimensioni. L’export totale italiano di pelletteria e calzature nel 2019 ammontava a 23,7 miliardi di euro e l’import a 10,6 miliardi di euro per un avanzo commerciale complessivo di 13,1 miliardi di euro. Il 2019 – sottolinea il report – ha rappresentato il decimo anno di crescita continuativa per l’export del settore, che ha raggiunto il suo picco massimo. L’andamento risulta migliore rispetto all’intero manifatturiero italiano, con una crescita dell’export del 72 per cento contro 32 per cento tra il 2008 e il 2019". (Rin)