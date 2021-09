Abruzzo: Mariani (Ac) sollecita Verì a fare chiarezza su stato salute Sanità in Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Queste che serpeggiano nei corridoi della sanità abruzzese sono voci allarmanti che mettono a rischio la tenuta dei conti della nostra sanità e quindi l'ordinaria gestione della stessa. L'assessore Verì faccia chiarezza immediatamente fugandole, numeri alla mano, o ammettendo il fallimento di questa maggioranza nella gestione della sanità abruzzese", conclude il capogruppo di "Abruzzo in Comune" in Consiglio regionale. "Infine vogliamo sapere dalla maggioranza cosa intende fare con le ingenti risorse per la sanità che arriveranno dal governo nazionale. C'è un progetto di investimenti sulle strumentazioni e sulle professionalità al di là dell'edilizia sanitaria? Che idea hanno Marsilio e i suoi sotto questo aspetto? Sappiamo che ad oggi hanno problemi sulla gestione ordinaria, ma non vorremmo che non abbiano neppure uno straccio di progettualità su quelle che sono risorse già annunciate dal ministro Speranza". (Gru)