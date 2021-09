Campania: Ciarambino (M5s), Consiglio regionale rinviato a dopo le elezioni, scelta inopportuna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da tempo - prosegue - nella mia duplice veste di vicepresidente del Consiglio regionale e di capogruppo del M5s, sto sollecitando più frequenti convocazioni delle commissioni e dell'Assemblea consiliare. Far slittare ancora i lavori dell'assemblea legislativa regionale significa non tener conto delle istanze che ogni giorno riceviamo dai nostri cittadini. Sono tante le categorie in difficoltà che hanno posto le loro speranze nelle nostre mani e non possiamo permetterci ulteriori rallentamenti. Il nostro compito deve essere svolto con dedizione e impegno sempre, per questo non ho condiviso affatto la decisione adottata dalla Conferenza dei capigruppo". "Rinviare i lavori del Consiglio – conclude Ciarambino - equivale a voltare le spalle a chi oggi soffre ed è la ragione per cui ho votato contro questa scelta". (Ren)