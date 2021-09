Cittadinanza: Lepore su Ius soli, Bologna vuole portare avanti temi lavoro e diritti anche nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di inserire lo Ius soli nello statuto del Comune "è un segnale. Il nostro vuole essere un Comune da combattimento, vuole portare avanti sui temi del lavoro e sui diritti questioni anche nazionali". Lo ha detto a Sky Tg24 Matteo Lepore, candidato sindaco di Bologna per il centrosinistra, ospite di "Start". "Bologna - ha aggiunto -, e lo dice la sua storia, è una città che cambia continuamente popolazione, di un quarto ogni dieci anni. Due immigrati su tre che vengono a viverci sono italiani, giovani italiani che vengono dal sud e da altre parti del Paese: noi siamo invasi dagli italiani, non dagli stranieri, e siamo felici di esserlo. E proprio perché sappiamo cosa vuol dire lavorare per costruire opportunità per chi viene da fuori, possiamo a testa alta dire che è possibile fare un’accoglienza di qualità anche per chi scappa da una guerra o è migrante economico, perché fuggire dal proprio Paese perché si è poveri non credo che sia un delitto del quale vergognarsi. Sta a noi organizzare una legislazione, un sistema d’accoglienza dignitoso che permetta a queste persone di non essere dei clandestini perseguitati, ma delle persone che entrano in un Paese e vengono incluse. La legge Bossi-Fini, e le leggi sulla cittadinanza che ha l’Italia sono esattamente l’opposto di quello che bisognerebbe fare per avere dei nuovi cittadini. Questo - ha concluso - è il messaggio che vogliamo dare da Bologna".(Rin)