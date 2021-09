Pil: Boccia (Pd), indicatori Bes e Bil diventino vincolanti per politiche pubbliche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il Covid-19 "nulla sarà più come prima, alcuni diritti universali come scuola e sanità non potranno mai più essere soffocati o addirittura negati da vincoli di bilancio. Il Recovery plan non è solo riforme che vanno fatte e bene, ma è essenzialmente lotta alle diseguaglianze, aumentate anche a causa della pandemia. Le risorse ingenti destinate soprattutto a salute, scuola e ambiente devono tradursi nel miglioramento della qualità della vita degli italiani, in ogni parte del Paese, dal sud alle aree interne e alle aree di montagna: mai più terapie intensive limitate, mai più punti nascita chiusi nelle valli o nelle aree montane solo perché non raggiungono il numero di parti previsti, mai più i 40 mila plessi scolastici ridotti a sopravvivere come nelle condizioni generali pre Covid a causa dei vincoli di bilancio". Lo ha detto Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Enti locali della segreteria nazionale, intervenendo a Napoli al convegno "Verso il benessere interno lordo" organizzato dall'università Parthenope in collaborazione con la campagna Sbilanciamoci. (segue) (Com)