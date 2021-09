Abruzzo: si festeggiano i primi 50 anni della Riserva naturale statale "Valle dell'Orfento" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proprio laddove la Riserva è nata, e dove ogni anno oltre 50.000 visitatori registrati transitano, presso il Centro visitatori della valle, oggi è istituito il Wildlife Research Center, nella sede scientifica del Parco nazionale della Maiella, presso il quale si formano studenti, dottorandi, ricercatori da tutta Italia e da diversi paesi europei. Oggi il centro vanta 13 convenzioni con Università e diverse edizioni periodiche di corsi specialistici sulla fauna selvatica. Oggi si celebra il mezzo secolo di vita della Riserva, una vera e propria pietra miliare. Il reparto Carabinieri Biodiversità di Pescara, assieme all'ente Parco nazionale della Maiella, il prossimo 9 ottobre organizzeranno un momento celebrativo della ricorrenza presso il Centro "Paolo Barrasso". Un'occasione non solo per ricordare il cammino percorso, ma anche e soprattutto per affrontare, con un nuovo slancio, le sfide del presente e delineare gli orizzonti futuri. Buon compleanno "Valle dell'Orfento". (Gru)