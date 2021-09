Sardegna: 844 focolai di Blue tongue, arrivano 2,5 milioni di euro per ristori ad allevatori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di diverso avviso il direttore dell'assessorato alla Sanità Marcello Tidore: "I servizi veterinari lavorano in sinergia con l'Ats - ha detto Tidore - l'assessorato ha formalizzato in primavera lo studio dell'Izs che individuava le zone a maggior rischio. C'è stato un atto di programmazione serio che ha consentito di fare la prevenzione. Questa è una malattia imprevedibile che necessita di un confronto costante tra chi cerca di contrastarla". E proprio su questo aspetto si è soffermato Francesco Sgarangella: "Stiamo monitorando la situazione del sud Sardegna dove da alcuni giorni si è presentato un sierotipo del virus differente da quello finora monitorato. Crediamo arrivi dal Nord Africa e su questo nuovo nemico occorrerà calibrare gli interventi". Nei depositi dell'assessorato alla Sanità sono attualmente 360mila vaccini. Vaccini "spenti" che rispetto a quelli con il virus "attenuato" presentano meno rischi collaterali ma - questo è il rovescio della medaglia, hanno una copertura limitata nel tempo. Maggiore coordinamento tra assessorato e Ats hanno invocato i consiglieri d'opposizione intervenuti nel dibattito: Gianfranco Ganau e Salvatore Corrias del Pd), Gianfranco Satta (Progressisti) e il leader dell'Udc Giorgio Oppi. Il presidente della commissione Sanità Daniele Cocco ha invece chiesto di fare chiarezza, una volta per tutte, sugli organici del personale veterinario: "C'è un evidente scollamento tra Ats e Assessorato – ha detto Cocco - occorre accelerare con le stabilizzazioni e chiudere al più presto le procedure concorsuali". (Rsc)