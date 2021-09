Infrastrutture: Forza Italia a Giovannini, prolungare corridoi europei fino a Lecce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani nel corso del question time, in diretta televisiva, chiederò al ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di valutare, al fine di allineare la rete strategica nazionale alla rete Ten-T, il prolungamento del corridoio Baltico-Adriatico fino a Lecce, tramite Brindisi, o in subordine il prolungamento del corridoio Scandinavo-Mediterraneo fino a Brindisi-Lecce, e di riconsiderare l'inserimento del porto di Brindisi nella rete core e dell'aeroporto di Bari tra quelli della rete di rango Core. Lo sottolinea il deputato pugliese di Forza Italia, Mauro D'Attis. L'atto ispettivo è anche firmato dai deputati azzurri Vincenza Labriola, Veronica Giannone ed Elvira Savino. "L'Italia – continua – ha sempre espresso la volontà di incorporare nella rete e nei corridoi europei gli assi strategici nell'ambito del sistema nazionale delle infrastrutture di trasporto al fine di colmare i gap esistenti, con particolare riferimento al pieno allineamento tra la pianificazione nazionale e la pianificazione europea sulla rete Ten-T", anche perché "è necessario in particolare rilanciare le infrastrutture del meridione d'Italia al fine di consentirne il pieno sviluppo economico. Pertanto, domani capiremo quali sono le intenzioni del governo su questo specifico tema, di fondamentale importanza per il Sud e la Puglia in particolare".(Com)