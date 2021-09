Droga: Iannone (Fd'I), Salerno da tempo non è più città sicura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La vasta operazione antidroga di oggi dice ancora una volta che la Salerno città sicura è una chimera presente nei telesproloqui patinati di De Luca e del sindaco a sua insaputa Vincenzo Napoli. Risse, baby gang, accoltellamenti e spaccio dicono che a Salerno c'è una sofferenza profonda con quartieri ad alto rischio di esclusione sociale. Addirittura i guaglioni di via Irno avrebbero collegamenti con il cartello criminale di Secondigliano e quindi parliamo di camorra. Ringraziamo per il loro operato le forze dell'ordine e la magistratura ma c'è bisogno di Istituzioni politiche attente al tema della sicurezza che a Salerno è diventata una emergenza". Lo ha dichiarato il senatore Antonio Iannone, capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione Antimafia. (Ren)