Terremoto: sottoscritto Contratto istituzionale sviluppo Cratere Centro Italia (2)

- Soddisfatta il ministro Mara Carfagna: "Questo Contratto istituzionale di sviluppo - afferma - è un patto tra il ministero, le quattro Regioni interessate dagli eventi sismici del 2016 e successivi e gli Enti locali. Finanziamo interventi per un totale di 160 milioni di euro, volti a garantire lo sviluppo e la crescita economica dei territori affiancando la ricostruzione propriamente detta. Sono orgogliosa per la velocità con cui è stato affrontato e portato a termine l'impegno e sono orgogliosa per l'ottima collaborazione di tutti: il commissario Legnini, i presidenti di Regione, i sindaci e ogni ente coinvolto nell'elaborazione delle proposte. Sono fiduciosa che questi interventi verranno realizzati nel più breve tempo possibile, la priorità adesso è procedere spediti con la ricostruzione e affiancare a questa il rilancio economico e il recupero sociale dei territori martoriati. Lo Stato c'è e scommette sulla voglia di restare, di ritornare e di ricostruire questi luoghi”. Tutte le informazioni - conclude la nota - sono disponibili sul sito del ministro per il Sud e la Coesione territoriale: http://www.ministroperilsud.gov.it/it/comunicazione/notizie/cis-sisma-firma/. (Com)